Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

Δυναμικό «παρών» δίνουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του Πηλίου και της Μαγνησίας στο κέντρο της πόλης του Βόλου για να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Συμβολικός αριθμός τρακτέρ έκαναν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου, στο πλαίσιο κινητοποίησης τοπικών εργατικών σωματείων και φορέων.

Στην κινητοποίηση υπήρξε μαζική παρουσία αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και την άσκηση πίεσης για άμεσες λύσεις.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, σωματείων, φοιτητές και συνταξιούχοι του Βόλου, που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται απόψε στην Βουλή.

Από το μπλόκο της Νίκαιας στην πλατεία της Λάρισας

Την ίδια ώρα, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου με τη συμμετοχή των αγροτών. Στην οργάνωση, συμμετέχουν φορείς και σύλλογοι της Θεσσαλίας.

Η πλατεία της Λάρισας είναι γεμάτη από πανό και πολίτες που διαδηλώνουν κατά της ψήφισης του προϋπολογισμού αλλά και υπέρ των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, που βρίσκονται εκεί με συμβολικό αριθμό τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως λένε, υπάρχει βάση διαλόγου μετά την πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα σε δύο βασικά τους αιτήματα.

Το θέμα του εμβολιασμού για την ευλογία στα αιγοπρόβατα και την αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς και των αγροτών, λόγω πολύ χαμηλών τιμών των προϊόντων.

Photos: Gegonota news, larissanet

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

«Νιώθω παγιδευμένη και αβοήθητη» – Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που επιτέθηκε σε συμμαθήτρια της με πεταλούδα

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκληματική οργάνωση: Ελεύθερες με όρους μετά την απολογία τους η πεθερά του Χιλετζάκη και μια αγρότισσα