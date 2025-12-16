search
ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκληματική οργάνωση: Ελεύθερες με όρους μετά την απολογία τους η πεθερά του Χιλετζάκη και μια αγρότισσα

16.12.2025 19:02
Ελεύθερες, μετά τις απολογίες που έδωσαν στον Ευρωπαίο Ανακριτή, αφέθηκαν δύο γυναίκες από την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων, που είναι υπόλογοι για την δράση εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη, που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν ελεύθερη μια αγρότισσα με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. 

Ελεύθερη, επίσης, αφέθηκε και η πεθερά του γνωστού συνδικαλιστή στον αγροτικό τομέα, Μύρωνα Χιλετζάκη, του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 60.000 ευρώ. Από την ομάδα των επτά κατηγορουμένων που ξεκίνησαν σήμερα την απολογητική διαδικασία για την υπόθεση, ήδη έχουν απολογηθεί και έχουν αφεθεί ελεύθεροι πέντε. Μεταξύ αυτών και η μητέρα του θεωρούμενου ως αρχηγού, στην οποία νωρίτερα επιβλήθηκε εγγύηση, όπως και στην πεθερά του, 60 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η μητέρα, όσο και η πεθερά του βασικού κατηγορούμενου είπαν στον δικαστικό λειτουργό ότι είχαν αφήσει την διαχείριση της περιουσίας στα παιδιά τους. «Όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα» είπε σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του κατηγορούμενου αγροτοσυνδικαλιστή. Η σημερινή διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις απολογίες άλλων δύο κατηγορουμένων.

