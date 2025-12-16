search
16.12.2025 18:00

Βίος και πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις με το καρτέλ Μεδεγίν και τα μπες-βγες στη φυλακή

16.12.2025 18:00
ellinas-eskobar

Προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη (18/12) έλαβε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και άλλοι πέντε συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση. Για τη σύλληψη τους συνεργάστηκαν οι ελληνικές, οι αμερικανικές και οι γαλλικές αρχές. 

Ο βαρόνος ήταν στο ραντάρ της αστυνομίας εδώ και μία δεκαετία. Μπήκε στη διακίνηση ναρκωτικών τη δεκαετία του 80, χτίζοντας επαφές στη Λατινική Αμερική. Συνεργάστηκε με το καρτέλ Μεδεγίν του Εσκομπάρ και με το σχήμα που το διαδέχθηκε

Το 2004 το «Africa1» της ιδιοκτησίας του καταδιώχθηκε από τις ισπανικές αρχές μέχρι τις ακτές της Σενεγάλης. Στα αμπάρια του έκρυβε 5,5 τόνους κοκαΐνης. Ο Έλληνας Εσκομπάρ καταδικάστηκε σε ισόβια και αποφυλακίστηκε στα 11 χρόνια για να συλληφθεί ξανά δύο μήνες αργότερα και πάλι για ναρκωτικά, όμως δεν πτοήθηκε. Παρέμεινε ενεργός στη διακίνηση ναρκωτικών, τροποποιώντας τις διαδρομές που ακολουθούσαν τα πλοία του και τη μεθοδολογία του.

Το ρεσάλτο

Μόλις το «Ουρανία» απέπλευσε από την Νέα Μηχανιώνα η ΕΛ.ΑΣ. εξέπεμψε σήμα στην DEA και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα στις ακτές της Δυτικής Αφρικής και της Σενεγάλης,.

Για άγνωστο λόγο το πλοίο άλλαξε τελευταία στιγμή ρότα, κατευθυνόμενο της ακτές της Γουιάνας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου στα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λατινικής Αμερικής σταμάτησε πιθανώς για να παραλάβει φορτίο. Ενημερώθηκε άμεσα το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας που περιπολεί στην περιοχή και τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει καταφέρει και έχει εντοπίσει πολλά μικρά πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά. Ακολούθησε ρεσάλτο, με κομάντος του γαλλικού πολεμικού ναυτικού να συλλαμβάνει το πενταμελές πλήρωμα, αποτελούμενο από τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο.

Το σκάφος ρυμουλκήθηκε κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες μέχρι την Μαρτινίκα, όπου έφτασε μόλις χτες και από την πρώτη ενημέρωση που έχουν δώσει οι γαλλικές Αρχές στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντόπισαν και κατέσχεσαν εμφανώς αποθηκευμένα στο αλιευτικό 136 μεγάλα πακέτα κοκαΐνης των 25-30 κιλών το καθένα, που σημαίνει μία ποσότητα λίγο πάνω από τους 4 τόνους, ωστόσο επειδή υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το σκάφος μπορεί να διέθετε και κρύπτες αποθήκευσης θα γίνει ενδελεχής έρευνα σε αυτό, μήπως εντοπιστούν και άλλες ποσότητες.

Οι αλλαγές στη μεθοδολογία

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είτε θα καταπόντιζε τις ποσότητες αυτές και θα τις «ψάρευαν» από κάπου οι παραλήπτες είτε ότι θα άλλαζε καράβι στην τελική διαδρομή. Η κοκαϊνη θα διοχετευόταν στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που έχει άλλωστε από παλιά ανεπτυγμένο δίκτυο, αλλά δεν πιστεύουν ότι θα προσέγγιζε ακτή.

