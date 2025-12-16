«Να βγει έξω ο οδηγός»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον ανήλικο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη.

Ο 16χρονος γιος του Μιχάλη Κατρίνη συνελήφθη να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στο Χαλάνδρι. Αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, δεν υπάκουσε, με συνέπεια να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους του Χαλανδρίου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι αστυνομικοί να του δίνουν εντολή να σβήσει τον κινητήρα και να βγει έξω.

Κατρίνης: Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί

Στο όχημα επέβαιναν 5 ανήλικοι. Σε βάρος του γιου του Μιχάλη Κατρίνη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της απείθειας, ενώ σε βάρος ενός άλλου ανήλικου που είχε μαζί του κουζινομάχαιρο σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοφορία.

Ο Μιχάλης Κατρίνης παραδέχθηκε δημόσια ότι ο γιος του οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και εξέφρασε τη συντριβή του για τις πράξεις του. «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες και στη σύζυγο του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

