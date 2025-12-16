Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον 15χρονο φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι με ρητή δικάσιμο

Ποινική δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για τρία αδίκημα ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των δύο ανήλικων, που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη. Όπως προέκυψε, πρόκειται για τον γιο του βουλευτή του Μιχάλη Κατρίνη και έναν ακόμη ανήλικο.



Ειδικότερα, οι δυο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο ανήλικος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου από δύναμη της ΟΠΚΕ που τον εντόπισε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη μέχρι την ακινητοποίησή του στο Χαλάνδρι. Κατά την ίδια ενημέρωση, στην προσπάθειά του να διαφύγει φέρεται να παραβίασε και μονόδρομους.



Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 16χρονος δεν είχε δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε ανήλικοι. Από αυτούς, ένας 15χρονος φέρεται να είχε πάνω του κουζινομάχαιρο.



Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.

Κατρίνης: Ο μικρός μου γιος ήταν που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παράνομη η πράξη του

Νωρίτερα, ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».



Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

December 16, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση Κατρίνη



«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

