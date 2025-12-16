search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 09:30

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Ελεύθεροι οι 4 νεαροί και η σύζυγος βουλευτή – Κρατούνται ο γιος που οδηγούσε και ο ανήλικος με το κουζινομάχαιρο

16.12.2025 09:30
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ νες

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που προσπάθησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι. 

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει. Ωστόσο, ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα. 

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος οδηγός δεν είχε δίπλωμα και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους.

Μάλιστα, κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο. 

Μετά την προσαγωγή των 6 στο τμήμα, συνελήφθη και η μητέρα του νεαρού οδηγού και σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση ανηλίκου. Λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη τόσο η ίδια όσο και τα άλλα τέσσερα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο γιος του βουλευτή κρατείται και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες απείθιας και επικίνδυνης οδήγησης, ενώ και ο φίλος του με το κουζινομάχαιρο, παραμένει υπό κράτηση. Παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Διαβάστε επίσης

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

Καρυστιανού: «Το κίνημα μπορεί να γίνει κόμμα» – Τι λέει για τον Καραχάλιο και τη γερόντισσα από τη Συρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

madonna-new
LIFESTYLE

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:42
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

1 / 3