Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Ελεύθεροι οι 4 νεαροί και η σύζυγος βουλευτή – Κρατούνται ο γιος που οδηγούσε και ο ανήλικος με το κουζινομάχαιρο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που προσπάθησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι.
Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει. Ωστόσο, ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα.
Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος οδηγός δεν είχε δίπλωμα και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους.
Μάλιστα, κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο.
Μετά την προσαγωγή των 6 στο τμήμα, συνελήφθη και η μητέρα του νεαρού οδηγού και σύζυγος του βουλευτή για παραμέληση ανηλίκου. Λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερη τόσο η ίδια όσο και τα άλλα τέσσερα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Ο γιος του βουλευτή κρατείται και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες απείθιας και επικίνδυνης οδήγησης, ενώ και ο φίλος του με το κουζινομάχαιρο, παραμένει υπό κράτηση. Παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
