Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Η Ειρήνη Μαρινάκη άφησε την τελευταία της πνοή στην οικία της σήμερα, Δευτέρα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
