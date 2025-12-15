Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η Ειρήνη Μαρινάκη άφησε την τελευταία της πνοή στην οικία της σήμερα, Δευτέρα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

