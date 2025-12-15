Κυνηγοί εντόπισαν σκελετό στη Σίκινο – Ανήκει σε Γαλλίδα τουρίστρια που αγνοούταν

Eντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη και θαμνώδη περιοχή στην Σίκινο, που φέρεται να ανήκει σε Γαλλίδα τουρίστρια, που ήταν αγνοούμενη.

Τον σκελετό εντόπισαν τυχαία δύο κυνηγοί που κινούνταν στο σημείο και ειδοποίησαν τις αρχές. Φέρεται να ανήκει σε Γαλλίδα τουρίστρια, που μαζί με φίλη της, βγήκε για πεζοπορία τον Ιούνιο του 2024 και δεν επέστρεψε ποτέ. Κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε ο σκελετός, εντοπίστηκε το πορτοφόλι, το ρολόι της και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό της σορού της δεύτερης αγνοούμενης, σύμφωνα με το cyclades24.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024. Οι αγνοούμενες ήταν 73 και 64 ετών.

