ΕΛΛΑΔΑ

15.12.2025 19:40

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

15.12.2025 19:40
lefkada

Σώο ανασύρθηκε ένα αγοράκι 2 ετών, από σηπτική δεξαμενή στην Λευκάδα.

Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις άνοιξαν τη διατόμη κα απεγκλώβισαν το αγοράκι.

Μεταφέρθηκε καθαρά για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του νησιού, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

