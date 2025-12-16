Ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις: Εργαζόμενοι στο δημόσιο, δήμαρχοι και συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις για αξιοπρεπή ζωή

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετείχαν η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ) και η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο συγκεντρώθηκαν λίγο πριν τις 11.00 μπροστά από τη βουλή με πανό που εξέφραζαν την εξάντληση τους από την ακρίβεια και την υποστελέχωση.

Παράσταση διαμαρτυρίας συνταξιούχων

Την ίδια ώρα, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε μπροστά από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ).

Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ζητά μεταξύ άλλων οριστική λύση για την προσωπική διαφορά, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έστω και σταδιακά,, άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου (2015-2016) για όλους τους συνταξιούχους, πραγματικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

«Να πάρουμε πίσω αυτά που μας έκοψαν. Είναι θέμα διαβίωσης. Έχουμε στερηθεί τα πάντα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να δώσουμε στα εγγόνια μας», τόνισε συνταξιούχος.

Η ΚΕΔΕ παρέδωσε ψήφισμα στον Κακλαμάνη

Διαμαρτυρία μπροστά από τη Βουλή πραγματοποιήσαν δήμαρχοι από κάθε γωνιά της χώρας, ζητώντας να αυξηθεί η χρηματοδότηση στους ΟΤΑ. Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι. Οι δήμαρχοι φώναζαν ρυθμικά «δώστε πόρους στους ΟΤΑ και όχι στους Φραπέδες που τρώνε τα λεφτά».

Ενδεκαμελής εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ παρέδωσε ψήφισμα στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε αυτή συμμετείχαν Λάζαρο Κυρίζογλου, Γρηγόρη Κωσταντέλλο, Γιώργο Παπαναστασίου, Δημήτρη Καφαντάρη, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, Συμεών Δανιηλίδη, Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη, Ευάγγελο Μπαρμπάκο, Ελευθέριο Ραβιόλο, Χρήστο Τεντόμα και Βασίλη Τσιάκο.

O Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε «Δίνουμε μία μεγάλη μάχη για την αξιοπρέπεια, για την αυτοδιοίκηση. Γιατί οι δήμοι αν είναι δυνατοί, είναι η κοινωνία δυνατή. Και βλέπω ότι πέρα από χρώματα και κόμματα, είμαστε όλοι εδώ για να υψώσουμε ανάστημα απέναντι σε μία κυβέρνηση υπερσυγκεντρωτική που δεν δίνει καθόλου χρήματα στους δήμους και στους πολίτες, αλλά τα δίνει στα καρτέλ».

Από την πλευρά του Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επεσήμανε πως οι δήμοι διεκδικού τα δίκια των δημοτών τους «. Σήμερα συζητιέται ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος για να εξυπηρετήσει την ευτυχία των λίγων. Οι πολλοί παράγουν, οι λίγοι απολαμβάνουνε. Σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται και η λειτουργία των Δήμων και ήρθαμε εδώ για να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε και αυτά που προβλέπονται. Υποχρηματοδοτούνται οι δήμοι, δεν έχουμε προσωπικό, έχουμε τεράστιες ανάγκες και είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας, ώστε ο προϋπολογισμός τουλάχιστον να ικανοποιήσει στοιχειωδώς αυτά τα οποία έχουν ανάγκη οι δήμοι, δηλαδή ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία, να τα πάρουμε».

Νέα συγκέντρωση στις 18.30

Σημειώνεται ότι για τις 6:30 σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.

