search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 19:09

«Νιώθω παγιδευμένη και αβοήθητη» – Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που επιτέθηκε σε συμμαθήτρια της με πεταλούδα

16.12.2025 19:09
gymnasio-kypseli

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία ασκήθηκε στην 16χρονη, που τραυμάτισε με πεταλούδα 14χρονη συμμαθήτρια της στην Κυψέλη

Η μητέρα της ανήλικης δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει ψυχολόγο για να εξετάσει το κορίτσι. «Μου πήραν τα στοιχεία οι δημόσιοι ψυχολόγοι. Τους είπα διάφορα πράγματα και δεν με βοήθησαν. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. Πήρα και το Χαμόγελο του Παιδιού και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», είπε χαρακτηριστικά. 

Η κοπέλα άρχισε να επιδεικνύει παραβατική συμπεριφορά τους τελευταίους έξι μήνες. «Από κάποια παρέα ξεκινάει αυτό. Τους είπα να τους βρούμε, να τους συλλάβουμε. Μήπως της δίνουν και κάποια ουσία.», πρόσθεσε. 

«Τρέχω και δεν φτάνω, δεν βοηθάει ο πατέρας»

Η ίδια επεσήμανε ότι έχει άλλα δύο παιδιά κι ότι ο πατέρας τους, που είναι συνταξιούχος αστυνομικός, δεν βοηθάει να καλυφθούν τα έξοδα τους. «Μιλάνε στο τηλέφωνο και πηγαίνουν για καφέ. Δεν βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ τα προσέχω όλα. Πρέπει να πληρώνω όλους τους λογαριασμούς. Τρέχω και δεν φτάνω». 

«Την φροντίζω, της δίνω το χαρτζιλίκι της και όταν μιλάμε με ακούει. Λέει “ναι μαμά, τίποτα δεν θα κάνω”», τόνισε. 

Η μητέρα της 16χρονης επεσήμανε ότι έχει κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο. «Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να τη βγάλουμε εγκληματία».

«Δεν μου ανοίγεται»

Τόνισε πως η κόρη της δεν είναι πάντα ειλικρινής μαζί της, αν και προσπαθεί να είναι στο πλευρό της. «Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται. Μου λέει και ψέματα. Μου τα λέει τόσο ωραία που με μπερδεύει». 

Ερωτηθείσα τι δεν έχει κάνει καλά, είπε, «Είμαι και εγώ παγιδευμένη, αβοήθητη, παλεύω μόνη μου. Τα άλλα παιδιά μου δεν μου έδωσαν αφορμή».

Η μητέρα της 16χρονης είπε ότι στο προηγούμενο σχολείο που φοιτούσε το κορίτσι δεν υπήρχε ψυχολόγος. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο διευθυντής την προέτρεψε να μην απευθυνθεί σε ιδιώτη. «Μου είπε δεν έχουμε ψυχολόγο αυτή τη στιγμή, θα σας ενημερώσω όταν έχουμε. Μου είπε η .. είναι μία χαρά, μην πάτε σε ψυχολόγο».

Διαβάστε επίσης

«Να βγει έξω ο οδηγός»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκληματική οργάνωση: Ελεύθερες με όρους μετά την απολογία τους η πεθερά του Χιλετζάκη και μια αγρότισσα

Βίος και πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις με το καρτέλ Μεδεγίν και τα μπες-βγες στη φυλακή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις «δεν προμηνύει τίποτα καλό»

volos agrotes trakter 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

fotia-xalkida-1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

congress mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Σπρωξίματα, φωνές και μαλλιοτραβήγματα – Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:50
kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις «δεν προμηνύει τίποτα καλό»

volos agrotes trakter 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

1 / 3