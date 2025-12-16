«Νιώθω παγιδευμένη και αβοήθητη» – Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που επιτέθηκε σε συμμαθήτρια της με πεταλούδα

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία ασκήθηκε στην 16χρονη, που τραυμάτισε με πεταλούδα 14χρονη συμμαθήτρια της στην Κυψέλη.

Η μητέρα της ανήλικης δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να βρει ψυχολόγο για να εξετάσει το κορίτσι. «Μου πήραν τα στοιχεία οι δημόσιοι ψυχολόγοι. Τους είπα διάφορα πράγματα και δεν με βοήθησαν. Δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ. Πήρα και το Χαμόγελο του Παιδιού και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Η κοπέλα άρχισε να επιδεικνύει παραβατική συμπεριφορά τους τελευταίους έξι μήνες. «Από κάποια παρέα ξεκινάει αυτό. Τους είπα να τους βρούμε, να τους συλλάβουμε. Μήπως της δίνουν και κάποια ουσία.», πρόσθεσε.

«Τρέχω και δεν φτάνω, δεν βοηθάει ο πατέρας»

Η ίδια επεσήμανε ότι έχει άλλα δύο παιδιά κι ότι ο πατέρας τους, που είναι συνταξιούχος αστυνομικός, δεν βοηθάει να καλυφθούν τα έξοδα τους. «Μιλάνε στο τηλέφωνο και πηγαίνουν για καφέ. Δεν βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ τα προσέχω όλα. Πρέπει να πληρώνω όλους τους λογαριασμούς. Τρέχω και δεν φτάνω».

«Την φροντίζω, της δίνω το χαρτζιλίκι της και όταν μιλάμε με ακούει. Λέει “ναι μαμά, τίποτα δεν θα κάνω”», τόνισε.

Η μητέρα της 16χρονης επεσήμανε ότι έχει κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο. «Θέλω να τη βοηθήσουμε, όχι να τη βγάλουμε εγκληματία».

«Δεν μου ανοίγεται»

Τόνισε πως η κόρη της δεν είναι πάντα ειλικρινής μαζί της, αν και προσπαθεί να είναι στο πλευρό της. «Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μου ανοίγεται. Μου λέει και ψέματα. Μου τα λέει τόσο ωραία που με μπερδεύει».

Ερωτηθείσα τι δεν έχει κάνει καλά, είπε, «Είμαι και εγώ παγιδευμένη, αβοήθητη, παλεύω μόνη μου. Τα άλλα παιδιά μου δεν μου έδωσαν αφορμή».

Η μητέρα της 16χρονης είπε ότι στο προηγούμενο σχολείο που φοιτούσε το κορίτσι δεν υπήρχε ψυχολόγος. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο διευθυντής την προέτρεψε να μην απευθυνθεί σε ιδιώτη. «Μου είπε δεν έχουμε ψυχολόγο αυτή τη στιγμή, θα σας ενημερώσω όταν έχουμε. Μου είπε η .. είναι μία χαρά, μην πάτε σε ψυχολόγο».

