Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης, 16/12, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Χαλκίδα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έφερε εγκαύματα.

Επί τόπου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας που ρύθμισαν την κυκλοφορία στην περιοχή στη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες και χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

«Νιώθω παγιδευμένη και αβοήθητη» – Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που επιτέθηκε σε συμμαθήτριά της με πεταλούδα

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκληματική οργάνωση: Ελεύθερες με όρους μετά την απολογία τους η πεθερά του Χιλετζάκη και μια αγρότισσα

Βίος και πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις με το καρτέλ Μεδεγίν και τα μπες-βγες στη φυλακή