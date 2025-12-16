search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 19:47
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025 19:27

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)

16.12.2025 19:27
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης, 16/12, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Χαλκίδα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έφερε εγκαύματα.

Επί τόπου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας που ρύθμισαν την κυκλοφορία στην περιοχή στη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες και χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

1 / 3