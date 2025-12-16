Κέρκυρα: Σοκαριστική επίθεση γιατρού σε 20χρονη για μια θέση πάρκινγκ – «Με έπιασε από τον λαιμό και άρχισε να με πνίγει» (Video)

Τη σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε από έναν γιατρό στην Κέρκυρα, για μια θέση πάρκινγκ, περιέγραψε μία 20χρονη κοπέλα στην εκπομπή Live News.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο, 13/12, σε κεντρικό σημείο του νησιού, την ώρα που η 20χρονη προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της.

Την ίδια θέση, ωστόσο, φαίνεται πως «διεκδικούσε» και ένας γιατρός, που εργάζεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, ο οποίος επιτέθηκε στην 20χρονη και τη συνοδηγό της, αρχικά λεκτικά, και στη συνέχεια σωματικά, φτάνοντας σε σημείο να προσπαθεί να πνίξει τη νεαρή οδηγό.

«Πήγα να χάσω τις αισθήσεις μου»

«Οι βρισιές και όλα αυτά που λέει ο κύριος ότι εγώ το ξεκίνησα… Είμαι 20 χρόνων, πραγματικά, προς Θεού, για ποιον λόγο να κάτσω να βρίσω και να κάτσω να κάνω ολόκληρη σκηνή για ένα πάρκινγκ. Ο κύριος άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία. Εκείνος το ξεκίνησε», ανέφερε αρχικά η κοπέλα μιλώντας στο Mega.

Η ίδια περιέγραψε στη συνέχεια τα όσα συνέβησαν: «Σταθμεύω κανονικά και άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά, με πολύ άσχημο λεξιλόγιο, και μετά σταμάτησε δίπλα από το παράθυρό μου και κατέβασα το παράθυρο για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει, και άρχισε να με βρίζει. Εγώ απάντησα “φύγε, άσε με” και όπως κάνω το κεφάλι μου να πιάσω τα πράγματά μου να φύγω από το αμάξι μου και να το κλείσω, μου ανοίγει την πόρτα μου και μου επιτίθεται. Με έπιασε από τον λαιμό, ανέβηκε από πάνω μου και άρχισε να με πνίγει. Μέχρι που πήγα να χάσω και τις αισθήσεις μου».

«Σε περίπτωση που δεν ήμουν με τη φίλη μου, και ήμουν μόνη μου, το πιθανότερο είναι ότι θα έπνιγε. Όταν αντιλήφθηκε ότι η φίλη μου τραβούσε βίντεο και είχε καλέσει την αστυνομία, άρχισε να κυνηγάει τη φίλη μου. Την απειλούσε ότι θα τη χτυπήσει και ότι θα τη σκοτώσει. Τον κρατούσαν 4 – 5 άτομα για να μη χτυπήσει τη φίλη μου, εγώ είχα κλειδωθεί μέσα στο αμάξι γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ», συνέχισε η κοπέλα.

Η ίδια περιέγραψε ότι όταν πήγε να καταγγείλει το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, οι αστυνομικοί τη συμβούλευσαν να μην προχωρήσει σε μήνυση: «Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην κάνω μήνυση, ότι είναι μία μεγάλη διαδικασία, χρήματα… Τους λέω “δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου”. Τελικά έκανα τη μήνυση».

Τι υποστηρίζει ο καταγγελλόμενος γιατρός

Στην εκπομπή μίλησε και ο καταγγελλόμενος γιατρός, ο οποίος υποστήριξε ότι η νεαρή κοπέλα τον εξύβρισε χυδαία, και εκείνος έχασε την ψυχραιμία του.

«Γιατί με εξύβρισε χυδαία, για αυτό έγινε. Γι’ αυτόν τον λόγο. Και, δυστυχώς, έχασα την ψυχραιμία μου και ανταπέδωσα. Αυτό. Δεν είναι η αιτία η θέση του πάρκινγκ. Η αιτία είναι το χυδαίο φρασεολόγιο, το οποίο αναφέρθηκε ενάντιά μου και στην οικογένειά μου. Και πάλι καλά που διατήρησα την ψυχραιμία μου. Χειροδικία δεν υπάρχει, επ’ ουδενί. Είναι μία φραστική παρεξήγηση», είπε αρχικά ο γιατρός.

«Πήρε τη θέση του πάρκινγκ και εγώ τους είπα “ωραία παιδεία έχετε”. Αυτή ήταν δηλαδή η αρχική μου αντίδραση. “Πολύ ωραία παιδεία έχετε”. Και μετά με έβρισε χυδαία και εγώ ανταπέδωσα το βρίσιμο αυτό. Λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τις οποίες αν τις υπερβεί ο άλλος είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί η ψυχραιμία σου. Δυστυχώς…», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η 20χρονη επισκέφτηκε σήμερα το νοσοκομείο του νησιού προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Διαβάστε επίσης:

Σε Βόλο και Λάρισα με τα τρακτέρ οι αγρότες, στις συγκεντρώσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού (Photos/Video)

Το κόμμα Καρυστιανού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος στα Τέμπη – Αποστάσεις από τα μέλη

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα – Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα ένας ηλικιωμένος (Photos/Videos)