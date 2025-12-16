search
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025 20:15

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12 – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

16.12.2025 20:15
Στάση εργασίας ανακοίνωσαν για αύριο, Τετάρτη 17/12, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 17:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

