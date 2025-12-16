search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 22:59
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025 21:28

ΗΣΑΠ: Για δεύτερη ημέρα χωρίς στάση στο σταθμό Βικτώρια μετά τις 10μμ για τους συρμούς προς Κηφισιά

16.12.2025 21:28
isap victoria 66- new

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Υπενθυμίζεται ότι και το βράδυ της Δευτέρας συνέβη το ίδιο και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση για τους επιβάτες.

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς – Πολιτικό κίνημα από τα κάτω, για να έχει ισχυρό αντίπαλο η κυβέρνηση στις εκλογές

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία και Ην. Βασίλειο για Δυτική Όχθη και Γάζα: Προσήλωση στη λύση δύο κρατών και σεβασμός στην κατάπαυση πυρός

image005
ADVERTORIAL

Λαϊκό Λαχείο: Αντίστροφη μέτρηση για την ειδική κλήρωση της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου – Χριστουγεννιάτικο έπαθλο μέχρι και 1.000.000 ευρώ

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

