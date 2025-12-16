ΗΣΑΠ: Για δεύτερη ημέρα χωρίς στάση στο σταθμό Βικτώρια μετά τις 10μμ για τους συρμούς προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, από τις 22:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας οι συρμοί με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» της Γραμμής 1 του Μετρό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.



Στον σταθμό πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Υπενθυμίζεται ότι και το βράδυ της Δευτέρας συνέβη το ίδιο και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση για τους επιβάτες.

