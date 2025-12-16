Νίκαια: Οδηγός παρέσυρε επίτηδες διανομέα και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε – Αναζητείται ο δράστης

Θύμα επίθεσης από έναν οδηγό ΙΧ έπεσε ένας διανομέας στην περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις Αρχές ο διανομέας, ένας οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, για άγνωστη αιτία και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον παρέσυρε επίτηδες με το όχημά του και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Μετά το περιστατικό, ο διανομέας διεκομίσθη στο νοσοκομείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό του οδηγού.

