04.05.2026 09:44

Η Διαμαντοπούλου στηλιτεύει γαλάζια τρολ με αφορμή τον Zhukov και καταγγέλλει ότι δέχεται επίθεση

Έχει αγριέψει η πολιτική και… διαδικτυακή κόντρα.

Ότι στοχοποιείται από (προφανώς γαλάζια) τρολ καταγγέλλει εμμέσως πλην σαφώς η Άννα Διαμαντοπούλου.

Με μία ανάρτηση που ξεκινάει με αναφορά στο γαλάζιο τρολ Georghy Zhukov, στρέφεται κατά του σκοτεινού κόσμου του διαδικτύου και αφήνει να εννοηθεί ότι δέχεται προσωπικές επιθέσεις, πέρα από τις επιθέσεις που στοχεύουν στο ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη.

Καλεί δε τους πολίτες να φιλτράρουν όσα διαβάζουν.

Βλέπω να γίνεται χαμός μέχρι τις εκλογές, καθώς η σύγκρουση έχει περάσει πλέον σε άλλο… επίπεδο.

Η ανάρτηση της Διαμαντοπούλου:

«Ο Georghy Zhukov αποκαλύφθηκε ως ένα από τα μεγάλα γαλάζια τρολ του διαδικτύου. Φυσικά, δεν είναι μόνος.

Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα βλέπουμε όλο και πιο έντονα τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου: τρολ, ψέματα, λάσπη, οργανωμένες επιθέσεις στην αντιπολίτευση, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα στελέχη μας.

Τις τελευταίες μέρες βλέπω και προσωπικά μια τέτοια επίθεση, με απίθανα ψέματα.

Δεν μπορούμε να κυνηγάμε έναν-έναν όσους διακινούν αθλιότητες. Μπορούμε όμως να γίνουμε πιο απαιτητικοί ως πολίτες: να ελέγχουμε, να απορρίπτουμε, να μη δίνουμε βήμα στο ψέμα, στη χυδαιότητα, στη διαστρέβλωση και στη συνειδητή αμνησία.

Να επιβεβαιώνουμε τις ειδήσεις. Να στηρίζουμε την αλήθεια.

Ευχαριστώ όσους διαθέτουν χρόνο και… αντοχή γι αυτό!».

