Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ – Η ανάρτηση της κόρης του

Το τελευταίο «αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ λένε, σήμερα, συγγενείς και φίλοι του ηθοποιού ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας στις 13:30 σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ενημέρωσε η κόρη του, Σάρα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η νεαρή ηθοποιός θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τα μηνύματα υποστήριξης που λαμβάνει τα τελευταία 24ωρα για τη μεγάλη απώλεια που καλείται να διαχειριστεί από την περασμένη Δευτέρα.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξη σας. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μία δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας» αναφέρει στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης:

Μαθητές κατανάλωσαν αλκοόλ σε 5ήμερη στη Ρόδο – Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος και συνοδός καθηγήτρια

Ο γιατρός που αγνοείται και το παρασκήνιο του ερευνητή της «κβαντικής τεχνολογίας» στις έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια στην Καλαμάτα – Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα