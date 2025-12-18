search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 10:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 08:41

Μαθητές κατανάλωσαν αλκοόλ σε 5ήμερη στη Ρόδο – Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος και συνοδός καθηγήτρια

18.12.2025 08:41
alkool new (2)

Δικογραφία σε βάρος υπεύθυνου καταστήματος και συνοδού καθηγήτριας σχηματίστηκε στη Ρόδο για κατανάλωση αλκοόλ μαθητών σε 5ήμερη εκδρομή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία νεαροί που βρίσκονταν στην Ρόδο στο πλαίσιο πενθήμερης σχολικής εκδρομής, διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο παθών του ξυλοδαρμού ήταν μεθυσμένος.

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες και διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε κατάστημα όπου είχαν βγει για να διασκεδάσουν. Τουλάχιστον δύο εξ αυτών είχαν πιει αλκοόλ, όπως προκύπτει από την δικογραφία.

Οι Αρχές συνέλαβαν τόσο τον υπεύθυνο του καταστήματος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και την συνοδό καθηγήτρια των μαθητών για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Ο γιατρός που αγνοείται και το παρασκήνιο του ερευνητή της «κβαντικής τεχνολογίας» στις έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια στην Καλαμάτα – Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγάκι – Ένας σοβαρά τραυματίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras patra 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

plaques_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ντροπιαστικές πλακέτες του Τραμπ για τους πρώην προέδρους – Αποθέωση για τον… εαυτό του, «χολή» για Μπάιντεν και Ομπάμα (photos/videos)

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Λουκέτο από γονείς για να μην γίνει νέα κατάληψη στο σχολείο που έγινε το μαχαίρωμα – Στη φυλακή η 16χρονη (video)

nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:58
tsipras patra 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

plaques_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ντροπιαστικές πλακέτες του Τραμπ για τους πρώην προέδρους – Αποθέωση για τον… εαυτό του, «χολή» για Μπάιντεν και Ομπάμα (photos/videos)

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Λουκέτο από γονείς για να μην γίνει νέα κατάληψη στο σχολείο που έγινε το μαχαίρωμα – Στη φυλακή η 16χρονη (video)

1 / 3