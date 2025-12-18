Μαθητές κατανάλωσαν αλκοόλ σε 5ήμερη στη Ρόδο – Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος και συνοδός καθηγήτρια

Δικογραφία σε βάρος υπεύθυνου καταστήματος και συνοδού καθηγήτριας σχηματίστηκε στη Ρόδο για κατανάλωση αλκοόλ μαθητών σε 5ήμερη εκδρομή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία νεαροί που βρίσκονταν στην Ρόδο στο πλαίσιο πενθήμερης σχολικής εκδρομής, διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο παθών του ξυλοδαρμού ήταν μεθυσμένος.

Άμεσα κινήθηκαν οι διαδικασίες και διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε κατάστημα όπου είχαν βγει για να διασκεδάσουν. Τουλάχιστον δύο εξ αυτών είχαν πιει αλκοόλ, όπως προκύπτει από την δικογραφία.

Οι Αρχές συνέλαβαν τόσο τον υπεύθυνο του καταστήματος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και την συνοδό καθηγήτρια των μαθητών για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Ο γιατρός που αγνοείται και το παρασκήνιο του ερευνητή της «κβαντικής τεχνολογίας» στις έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια στην Καλαμάτα – Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγάκι – Ένας σοβαρά τραυματίας