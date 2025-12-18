Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγάκι – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/12) στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της Πρεσβείας των ΗΠΑ, όταν φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η μηχανή έχει σχεδόν διαλυθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο ώστε να παραλάβει τους οδηγούς και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής. Επίσης, γερανός απομάκρυνε τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στο σημείο, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

