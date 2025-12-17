Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος μοτοσικλετιστής

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 17/12, στη Χαλκιδική, με έναν 42χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το μεσημέρι, στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού, στον κόμβο με την Περιφερειακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr, η μοτοσικλέτα του 42χρονου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 53χρονη γυναίκα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ενώ η 53χρονη οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 42χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, η 53χρονη διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για προληπτικές εξετάσεις.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρναίας.

