search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 17:13

Βλάβη στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας – Η ανακοίνωση του δήμου

17.12.2025 17:13
eydap

Βλάβη καταγράφηκε στον υποθαλάσσιου αγωγό ύδρευσης της Αίγινας μόλις τρία χρόνια μετά την παράδοση του.

Σε ελέξιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος, με το νησί προσωρινά υδροδοτείται από γεωτρήσεις, σύμφωνα με το saronicmagazine.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης από τον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.

Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει.Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.

Διαβάστε επίσης

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή των 42 κατηγορουμένων προτείνει η εισαγγελέας

Θέμα καθαίρεσης της Καρυστιανού από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θέτει η Βασάρα: «Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος και να δημιουργείς κόμμα»

Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν υποσιτισμένο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_EU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «Το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

trigono bermoudn 77- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

eydap
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας – Η ανακοίνωση του δήμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:58
mitsotakis_EU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «Το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές

pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

trigono bermoudn 77- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

1 / 3