Βλάβη στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας – Η ανακοίνωση του δήμου

Βλάβη καταγράφηκε στον υποθαλάσσιου αγωγό ύδρευσης της Αίγινας μόλις τρία χρόνια μετά την παράδοση του.

Σε ελέξιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος, με το νησί προσωρινά υδροδοτείται από γεωτρήσεις, σύμφωνα με το saronicmagazine.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης από τον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ. Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό της ΕΥΔΑΠ, έχει διακοπεί προσωρινά η τροφοδοσία του νησιού με νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.

Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.

Το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).

Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει.Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων.

