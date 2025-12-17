Θέμα καθαίρεσης της Καρυστιανού από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θέτει η Βασάρα: «Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος και να δημιουργείς κόμμα»

Δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κινήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμμα.

Η Ελένη Βασάρα Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που έχασε την κόρη της Αγάπη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» τόνισε ότι οι ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού δεν εκφράζουν τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων και κατήγγειλε ότι λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της.

«Δεν είναι σωστό η κ. Καρυστιανού να παρουσιάζεται ως πρόεδρος του Συλλόγου και να κάνει δηλώσεις για τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

Δεν είναι σωστό να κάνει τέτοιες δηλώσεις όσο έχει την ιδιότητα της προέδρου

«Η κ. Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό “κινήματος“, το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος. Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα ούτε φυσικά τα επιτελεία, τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους», συμπλήρωσε.

Δεν έχουμε καμία σχέση με το κίνημα-κόμμα

Η Ελένη Βασάρα ξεκαθάρισε πως όλα όσα ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού «δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου, αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει θέμα παραμονής της Μαρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου, απάντησε: «Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Δίκη για τα Τέμπη

Η Ελένη Βασάρα διαφοροποιήθηκε από την Μαρία Καρυστιανού ως προς την επικείμενη δίκη. «Την άκουσα προχθές να λέει “τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφραιρας”, αν είναι δυνατόν! Δηλαδή οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από την σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης… Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».

Σχετικά με τις προσδοκίες της για τη δίκη, είπε «Από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Η συγκάλυψη εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, πριν ξημερώσει μεταφέρανε χώματα από το σημείο που έγινε το ολοκαύτωμα για να τα μεταφέρουν σε άγνωστες κατευθύνσεις ιδιώτες εργολάβοι που βρήκαν τα λεφτά να τους πληρώσουν και να τους φέρουν μέσα σε λίγες ώρες. …»

« Θα τα δώσουμε όλα για να εξασφαλίσουμε με την συμπαράσταση όλου του κόσμου μια κατά το δυνατόν δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πάμε να κάνουμε κόμμα, θα αγωνιστούμε για την δικαίωση των παιδιών μας και δικαίωση των παιδιών μας δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν οι ένοχοι αλλά να αποκαλυφθούν και να αναδειχθούνε όλες οι διαχρονικές αιτίες και οι κατευθύνσεις που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή ουσιαστικά ήταν η έκφραση της απάνθρωπης πολιτικής που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια», κατέληξε.

