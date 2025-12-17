search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 16:30

Θέμα καθαίρεσης της Καρυστιανού από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θέτει η Βασάρα: «Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος και να δημιουργείς κόμμα»

17.12.2025 16:30
karistianou_0209_1920-1080_new

Δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κινήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμμα. 

Η Ελένη Βασάρα Γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που έχασε την κόρη της Αγάπη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» τόνισε ότι οι ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού δεν εκφράζουν τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων και κατήγγειλε ότι λειτουργούν αποπροσανατολιστικά. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης της.

 «Δεν είναι σωστό η κ. Καρυστιανού να παρουσιάζεται ως πρόεδρος του Συλλόγου και να κάνει δηλώσεις για τη δημιουργία κινήματος, που ενδέχεται να μετεξελιχθεί σε κόμμα», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

Δεν είναι σωστό να κάνει τέτοιες δηλώσεις όσο έχει την ιδιότητα της προέδρου

«Η κ. Καρυστιανού είναι πρόεδρος του Συλλόγου, προσωπικά και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, ενώ είναι με την ιδιότητα της προέδρου του Συλλόγου να παρουσιάζεται και να κάνει δηλώσεις για σχηματισμό “κινήματος“, το οποίο πιθανόν να μετεξελιχθεί σε κόμμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ότι δεν έχουμε καμία εμπλοκή με όλα αυτά τα σενάρια περί σχηματισμού κινήματος- κόμματος. Δεν γνωρίζουμε τους συνεργάτες που η ίδια δηλώνει ότι έχει προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα ούτε φυσικά τα επιτελεία, τα οποία σχετικά πρόσφατα έχουν αναφερθεί από τρίτους», συμπλήρωσε. 

Δεν έχουμε καμία σχέση με το κίνημα-κόμμα

Η Ελένη Βασάρα ξεκαθάρισε πως όλα όσα ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού «δεν τα λέει στο όνομα του Συλλόγου, αλλά τα δηλώνει με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό γιατί οι στόχοι μας είναι άλλοι. Αυτές οι ενέργειες όχι μόνο δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, αλλά δρουν αποπροσανατολιστικά στον αγώνα που δίνουμε εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει θέμα παραμονής της Μαρίας Καρυστιανού στην προεδρία του Συλλόγου, απάντησε: «Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον με βάση το καταστατικό του Συλλόγου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών και να δημιουργείς κόμμα. Θα είσαι και πρόεδρος κόμματος ή ένα από τα βασικά μέλη και θα είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των συγγενών; Εμείς αγωνιζόμαστε, και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε από την ίδρυση του Συλλόγου, να δώσουμε τη μάχη στην έναρξη της δίκης με τους καλύτερους δυνατούς όρους».

Δίκη για τα Τέμπη

Η Ελένη Βασάρα διαφοροποιήθηκε από την Μαρία Καρυστιανού ως προς την επικείμενη δίκη.  «Την άκουσα προχθές να λέει “τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει μια δίκη που δεν περιέχει το θέμα της πυρόσφραιρας”, αν είναι δυνατόν! Δηλαδή οι συγγενείς αυτών που δεν απανθρακώθηκαν απλώς διαμελίστηκαν από την σύγκρουση δεν έχουν λόγο στη δίκη; Εμείς μιλάμε για τις αιτίες της σύγκρουσης… Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη».

Σχετικά με τις προσδοκίες της για τη δίκη, είπε «Από την πρώτη στιγμή που έγινε το έγκλημα εμείς οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Η συγκάλυψη εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή, πριν ξημερώσει μεταφέρανε χώματα από το σημείο που έγινε το ολοκαύτωμα για να τα μεταφέρουν σε άγνωστες κατευθύνσεις ιδιώτες εργολάβοι που βρήκαν τα λεφτά να τους πληρώσουν και να τους φέρουν μέσα σε λίγες ώρες. …»

« Θα τα δώσουμε όλα για να εξασφαλίσουμε με την συμπαράσταση όλου του κόσμου μια κατά το δυνατόν δίκαιη δίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να πάμε να κάνουμε κόμμα, θα αγωνιστούμε για την δικαίωση των παιδιών μας και δικαίωση των παιδιών μας δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν οι ένοχοι αλλά να αποκαλυφθούν και να αναδειχθούνε όλες οι διαχρονικές αιτίες και οι κατευθύνσεις που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή ουσιαστικά ήταν η έκφραση της απάνθρωπης πολιτικής που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Καρυστιανού: Έτοιμη να διέλθει τον Ρουβίκωνα και να εισέλθει στην πολιτική

Η Καρυστιανού ανοίγει τα χαρτιά της για το κίνημα που μπορεί να γίνει κόμμα: Η ταυτότητά του και το ζήτημα της ηγεσίας

Μήνυμα Γεροβασίλη στην Καρυστιανού: Αν κάνεις κόμμα θα κριθείς πολιτικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

trigono bermoudn 77- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

eydap
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας – Η ανακοίνωση του δήμου

nikos pappas 443- new
MEDIA

Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο – Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον έθεσε ο Φάμελλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:46
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

trigono bermoudn 77- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

1 / 3