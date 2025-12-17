Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους η σύζυγος και η αδελφή του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη

Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή η σύζυγος και η αδελφή τού θεωρούμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανακριτής και η αρμόδια Εισαγγελέας, πλην του περιοριστικού όρου όρισαν εγγύηση 200.000 ευρώ για τη σύζυγο και 100.000 ευρώ για την αδελφή τού βασικού κατηγορούμενου.

Συμφώνα με πληροφορίες οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν κατά τις απολογίες τους τις κατηγορίες, ισχυριζόμενες ότι ο φερόμενος ως αρχηγός είχε την οικονομική διαχείριση των περιουσιών τους. Είπαν επίσης ότι εκείνος υπέβαλε και τις αιτήσεις εκ μέρους τους.

