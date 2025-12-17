Κυψέλη: «Είχαν πάει να τη βιάσουν, για αυτό είχε μαχαίρι», λέει ο πατέρας της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Στον λόγο που η κόρη του είχε μαζί της μαχαίρι, αναφέρθηκε ο πατέρας της 16χρονης μαθήτριας, η οποία μαχαίρωσε σε σχολείο της Κυψέλης 14χρονη συμμαθήτριά της.

Την Τετάρτη, 17/12, η 16χρονη μαθήτρια απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για δύο κακουργήματα – που αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συμμαθήτριάς της, και την οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα –, και ένα πλημμέλημα, αυτό της οπλοχρησίας.

Μετά την απολογία της, η 16χρονη οδηγήθηκε στη φυλακή, ενώ για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τους γονείς της κατηγορουμένης, για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

«Συγγνώμη» από τον πατέρα της 16χρονης στην οικογένεια της μαθήτριας που τραυματίστηκε

Μιλώντας στην εκπομπή Live News ο πατέρας της 16χρονης ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια της μαθήτριας που τραυματίστηκε, ενώ υποστήριξε πως την κόρη του, «την είχαν βάλει στο στόχαστρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο».

«Έχω να πω μια συγγνώμη και θέλω να βρω και τον μπαμπά της να πω μια συγγνώμη. Εγώ δεν το περίμενα αυτό από την (σ.σ. όνομα κόρης). Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πού τα βρίσκει αυτά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει. Της είπα “σε παρακαλώ”. Ήθελε να τελειώσει το σχολείο αυτό μου έλεγε», είπε ο πατέρας 16χρονης στο Mega.

Αναφερόμενος στο μαχαίρι-«πεταλούδα» με το οποίο η κόρη του τραυμάτισε τη συμμαθήτριά της, ο ίδιος σημείωσε πως «κάπου πήγε και το αγόρασε, κάπου στο Μοναστηράκι. Το κατάλαβα. Εκεί τα πουλάνε αυτά. Εγώ δεν ήξερα ότι… Εγώ νόμιζα κουζινομάχαιρο κουβαλάει. Εμείς δεν είχαμε στο σπίτι μαχαίρια, ποτέ τέτοια πράγματα».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Η (σ.σ. όνομα κόρης) το έκανε αυτό δεν ξέρω, από αντίδραση. Δεν ξέρω, φοβόταν. Την είχαν βάλει στο στόχαστρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η (…) ήταν ένα ατίθασο, πανέξυπνο παιδί. Ατίθασο και δεν δεχόταν κάποια πράγματα. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Μία, δύο, πέντε, αυτό», συμπλήρωσε ο πατέρας της 16χρονης.

«Μου είχε πει ότι πέταξε το μαχαίρι»

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον λόγο που η κόρη του οπλοφορούσε, σημειώνοντας ότι η ίδια τού είχε πει πως ένα βράδυ «πήγε να τη βιάσει ένας Άραβας, φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι».

«Ένα βράδυ πήγε να τη βιάσει ένας Άραβας και το έβαλε στα πόδια, φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι μαζί. Έλεγε “για να προστατευτώ”. Ήθελε να πάει kick boxing. Την είχα γράψει κάποτε, μετά σταμάτησε, μετά ήθελε να πάει ξανά. Για άμυνα, γιατί μου λέει “μην μου επιτεθεί κανένας στο δρόμο να με χτυπήσει, να με βιάσει” και τέτοια. Γιατί ήταν έτσι πολύ ωραία κοπέλα. Η (…) ντυνόταν και προκλητικά. Εγώ της έλεγα ”μην ντύνεσαι προκλητικά”, δεν με άκουγε», είπε χαρακτηριστικά.

«“Το πέταξα” μου λέει μια μέρα. “είχα για λίγο” μου λέει, “φοβήθηκα και το πέταξα”. Μην έχεις τέτοια πράγματα, λέω, πουθενά», πρόσθεσε ο πατέρας της 16χρονης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο πατέρας της 16χρονης αναφέρθηκε και στη μητέρα της, χαρακτηρίζοντάς την «αγωνίστρια» και συμπληρώνοντας: «Έχει τραβήξει πάρα πολλά στη ζωή της. Αγωνίζεται για τα παιδιά της. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ».

