17.12.2025
17.12.2025 16:15

Κυψέλη: Προφυλακιστέα η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της στο σχολείο

17.12.2025 16:15
Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία της, η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε σε σχολείο της Κυψέλης 14χρονη συμμαθήτριά της.

Η 16χρονη απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για δύο κακουργήματα που αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συμμαθήτριάς της και την οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και ένα πλημμέλημα, αυτό της οπλοχρησίας.

Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τους γονείς της κατηγορουμένης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

