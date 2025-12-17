Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου – Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Στο σχολείο μαζί με τα παιδιά τους πήγαν χθες γονείς στον Βόλο, τα οποία την περασμένη Παρασκευή, κατέληξαν κλειδωμένα (!) στις τάξεις από καθηγητή.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι γονείς δεν επέτρεψαν στα παιδιά τους να κάνουν μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες τους, κλειδώνει τις πόρτες στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την παράδοση του μαθήματος και τις κρατά κλειστές μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για το διάλειμμα.

«Οι γονείς δεν άφησαν τα παιδιά τους να μπουν στο μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Ανησυχούν. Φοβούνται. Δεν νιώθουν ασφάλεια. Αυτό που έγινε δεν συμβαίνει ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες», ανέφερε στο τοπικό μέσο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο οποίος έγινε αποδέκτης των καταγγελιών γονέων, όταν ενημερώθηκαν από τα παιδιά τους για το περιστατικό.

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού, ωστόσο οι γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι από τη συμπεριφορά του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή, δεν ήταν η πρώτη φορά, που ο καθηγητής επιχείρησε να κάνει μάθημα, αφού πρώτα κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, μπαίνοντας στην τάξη για το μάθημά του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να γυρνά το κλειδί στην πόρτα για να παραμείνει κλειστή, μέχρι να τελειώσει η ώρα της παράδοσης.

Μαθητές όταν είδαν να γυρνά το κλειδί στην πόρτα αντέδρασαν. Του ζήτησαν να ξεκλειδώσει την τάξη κι όταν εκείνος αρνήθηκε, ακολούθησε ένταση, με τον εκπαιδευτικό να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγάζει έξω τους μαθητές που του ζητούσαν να την ανοίξει, λέγοντάς τους, ότι θα τους βάλει απουσία.

Η ομάδα των μαθητών που βγήκε από την κλειδωμένη τάξη απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κατευθύνθηκε αμέσως προς την αίθουσα. Διαπίστωσε και ο ίδιος ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν άνοιγε, ενώ μέσα βρισκόταν ο καθηγητής με τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος.

Χτυπούσε την πόρτα ο διευθυντής δηλώνοντας την ιδιότητά του, αλλά ο καθηγητής… δεν τον πίστευε! «Δεν είσαι ο διευθυντής. Ψέματα λες» έλεγε συνεχίζοντας να κρατά κλειδωμένη την πόρτα, έως ότου τελικώς πείστηκε να ξεκλειδώσει. «Φοβάμαι για τη ζωή μου» φέρεται να απάντησε όταν ρωτήθηκε από τον διευθυντή γιατί κλειδώνει την τάξη.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του σχολείου, υποστήριξε ότι χθες τα μαθήματα έγιναν κανονικά. «Ελάχιστοι μαθητές δεν προσήλθαν για μάθημα με ευθύνη των γονέων τους» είπε και πρόσθεσε ότι «τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει η Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας». «Εμείς δεν γνωρίζουμε για κάποιο άλλο παρόμοιο συμβάν» ανέφερε ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.

