Γιατί η χριστουγεννιάτικη μουσική είναι πιο δημοφιλής από ποτέ (και μερικές επιλογές για όσους δεν την αντέχουν)



Το συγκρότημα Pentatonix είναι γνωστό για τις a cappella εκτελέσεις χριστουγεννιάτικων κλασικών τραγουδιών. Συνήθιζαν να ξεκινούν τις περιοδείες τους μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά φέτος άρχισαν στις 8 Νοεμβρίου.

Η a cappella μουσική συνήθως δεν γνωρίζει εμπορική επιτυχία, αλλά οι Pentatonix έχουν πουλήσει περισσότερα από 9 εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Οι ακροατές αγκαλιάζουν τη χριστουγεννιάτικη μουσική νωρίτερα από ποτέ και την ακούν περισσότερο. Την 1η Δεκεμβρίου 2019, 14 γιορτινά τραγούδια βρίσκονταν στο top 50 του Spotify στις ΗΠΑ. Την 1η Δεκεμβρίου φέτος, ο αριθμός είχε ήδη φτάσει τα 30.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, τα 20 από τα 25 κορυφαία τραγούδια είχαν χριστουγεννιάτικο θέμα. Τα μόνα μη γιορτινά τραγούδια που κατάφεραν να αντέξουν το «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift και το «Golden» από την επιτυχημένη ταινία του Netflix «KPop Demon Hunters».

Το άγχος και οι… συνήθεις ύποπτοι

Σύμφωνα με αναλυτές, σε περιόδους άγχους οι ακροατές είναι πιο πιθανό να επιστρέφουν σε γνώριμες παρηγοριές και οι παραδόσεις της εορταστικής περιόδου, ειδικά η μουσική, προσφέρουν ένα συναισθηματικό αγκυροβόλιο, καθώς αντιμετωπίζουμε ακρίβεια, πολέμους και αβεβαιότητες.

Η πανταχού παρουσία των γιορτινών τραγουδιών αντιπροσωπεύει επίσης μια σπάνια μονοπολιτισμική μουσική στιγμή. Παρότι οι ακροατές είναι διασκορπισμένοι σε πολλές υπηρεσίες streaming και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, πολλοί από αυτούς ακούν τα ίδια τραγούδια.

Οι συνήθεις ύποπτοι ηγήθηκαν της γιορτινής ανόδου στα φετινά charts: η Mariah Carey με το «All I Want for Christmas Is You», η Brenda Lee με το «Rockin’ Around the Christmas Tree» και οι Wham! με το «Last Christmas». Μερικά τραγούδια από τη δεκαετία του 2010 είναι διάσπαρτα ανάμεσα στα παλιότερα σταθερά: το «Santa Tell Me» της Ariana Grande, το «Mistletoe» του Justin Bieber και το «Underneath the Tree» της Kelly Clarkson.

Οι φανατικοί των γιορτών βάζουν αυτά τα τραγούδια πολύ πριν από την 1η Νοεμβρίου.

Το Spotify παρατηρεί «το πρώτο μεγάλο άλμα» στο streaming γιορτινών τραγουδιών την 1η Σεπτεμβρίου.

Η δραστηριότητα αυξάνεται ξανά τον επόμενο μήνα. Η δημιουργία χριστουγεννιάτικων playlists στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 60% από τον Οκτώβριο του 2024 στον Οκτώβριο του 2025. Τον Νοέμβριο, για πολλούς ακροατές, είναι «όλη την ώρα μόνο χριστουγεννιάτικη μουσική».

Γύρω στα Χριστούγεννα, οι ακροατές είναι επίσης πιο ανοιχτοί σε ένα ευρύ φάσμα ήχων.

Η τραγουδίστρια Laufey έχει γνωρίσει επιτυχία στο streaming με τραγούδια που παραπέμπουν στη bossa nova και στη φωνητική jazz της δεκαετίας του 1950. Η εκδοχή της στο «Winter Wonderland», που κυκλοφόρησε το 2023, κερδίζει περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια ακροάσεις την ημέρα στο Spotify.

Δεν είναι εύκολο να μπει ένα νέο τραγούδι στα χριστουγεννιάτικα τρεντ.

Παρ’ όλα αυτά, οι καλλιτέχνες έχουν κίνητρο να προσπαθήσουν.

Η Sia σημείωσε επιτυχία με το άλμπουμ του 2017 «Everyday Is Christmas», το οποίο αποφέρει σχεδόν 8 εκατομμύρια streams την ημέρα. Έγραψε όλα τα τραγούδια της κυκλοφορίας και το «Snowman» — «Don’t cry, snowman, don’t you shed a tear / Who’ll hear my secrets if you don’t have ears?» — έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητό, με περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια ακροάσεις μόνο στο Spotify από την κυκλοφορία του.

Οι… αντιφρονούντες

Δεν… συγκινούνται όμως όλοι από τα πολλές φορές γλυκανάλατα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Υπάρχουν κι αυτοί που δεν τους αρέσουν τα Χριστούγεννα, δεν αντέχουν άλλη Μαράια και οι Wham φαντάζουν πια εντελώς εκτός πραγματικότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται ότι έχουν κινηθεί και καλλιτέχνες που έγραψαν τη δική τους, πολύ πιο «σκοτεινή» εκδοχή για τη χριστουγεννιάτικη χαρά.

Το «I Won’t Be Home for Christmas» των Blink-182 είναι διάσημο σε όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα χριστουγεννιάτικα οικογενειακά τραπέζια και τα χαρούμενα λαμπιόνια.

Το «Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight)» των Ramones είναι φαινομενικά ένα απλό τραγούδι, αλλά αποτυπώνει όλη την κούραση της χριστουγεννιάτικης παράνοιας.

Και για τους ακόμη πιο λίγο συμπαθούντες τα Χριστούγεννα, υπάρχει ο σκοτεινός Tom Waits με το «Christmas Card from a Hooker in Minneapolis», ένα τραγούδι που σχεδόν προκαλεί πόνο και τινάζει στον αέρα την θαλπωρή των γιορτών.

Ανάλογα με τη διάθεσή σας… διαλέγετε και παίρνετε…

Η Κάιλι Μινόγκ κατακτά για 11η φορά την κορυφή των βρετανικών charts

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης»: Μια μαγική όπερα για μικρούς και μεγάλους στο Θέατρο Πορεία



