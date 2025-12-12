«Ο Κουρέας της Σεβίλλης»: Μια μαγική όπερα για μικρούς και μεγάλους στο Θέατρο Πορεία

Αυτές τις Γιορτές, το Θέατρο Πορεία γεμίζει μαγεία, μουσική και χαμόγελα, προσκαλώντας τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε μια ιδιαίτερη εορταστική εμπειρία.

Ο αγαπημένος «Κουρέας της Σεβίλλης», μετά τα συνεχόμενα sold out κάθε Κυριακή, προσθέτει επιπλέον παραστάσεις, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το συναρπαστικό πολυθέαμα τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς!

Μια ευφάνταστη προσαρμογή για παιδιά, που βασίζεται στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί και η οποία ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία-κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου.

Μία παράσταση-εμπειρία που συνδυάζει την κλασική κωμωδία με τα πιο μαγευτικά αποσπάσματα από πασίγνωστες μελωδίες της όπερας, δοσμένες με προσιτό και διασκεδαστικό τρόπο.

Η ταλαντούχα (συγγραφέας-ηθοποιός-σκηνοθέτις) Χλόη Μάντζαρη, μετά την επιτυχημένη «Ροσσινιάδα» για παιδιά, συνεχίζει τη γόνιμη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Λυκόφως και το ποιοτικό θέατρο Πορεία, υπογράφοντας μια νέα διασκευή για παιδιά με έντονα διαδραστικά στοιχεία, σχεδιάζοντας μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια.

Η σημαντική συνεργασία με την πολύπειρη Σοφία Σπυράτου εμπλουτίζει την παράσταση με μια ευφάνταστη χορογραφία και κινησιολογία.

Ζωντανά επί σκηνής απολαμβάνουμε αγαπημένες μελωδίες από τους χαρισματικούς μουσικούς-ηθοποιούς-ερμηνευτές & ακροβάτες (!), με εκπαίδευση στο λυρικό τραγούδι, οι οποίοι ενσαρκώνουν μοναδικά τους ρόλους, τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, κιθάρα και ukulele με εντυπωσιακή δεξιότητα.

Μια παράσταση που συνδυάζει στοιχεία commedia dell’ arte, αυτοσχεδιασμούς, υπέροχα κοστούμια, χορευτικά και θεαματικά ακροβατικά! Τα εμβόλιμα «στοιχεία όπερας» στη θεατρική διασκευή, έξυπνα δοσμένα, διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους θεατές- ακόμα και όσους δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ όπερα!

Επιπλέον παραστάσεις:

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 11.30 & 14.00

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 14.00

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 14.00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 14.00

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 14.00.

Διαβάστε επίσης:

Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του – Η γνωριμία, ο σύντομος χωρισμός και οι στιγμές στο νοσοκομείο (Videos)

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, μας επιφυλάσσουν ένα δώρο για να φέρουν την Χριστουγεννιάτικη διάθεση σε όλα τα σπίτια: Το νέο τους ντουέτο με τίτλο «Merry Merry Ηo!»

Ο Γιώργος Περρής μας φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά… Χριστούγεννα!