17.12.2025 10:35

Alert από Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές από το Σάββατο, τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

17.12.2025 10:35
kakokairia_new_123

Την προειδοποίηση ότι έρχεται αλλαγή στον καιρό, με βροχές και χιόνια έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντικυκλώνας υποχωρεί και κακοκαιρίες περνούν στο προσκήνιο. Βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα. Ιδιαίτερα επηρεασμένες περιοχές θα είναι το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος – με έμφαση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα -, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, καθώς και η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια.

Μετά το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, ανοίγει ο δρόμος για την έλευση και νέων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία θα φέρουν βροχές αλλά και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Εφόσον τα προγνωστικά στοιχεία διατηρηθούν, η αλλαγή του χρόνου φαίνεται πως θα γίνει με πιο χειμωνιάτικο καιρό. Ανήμερα τα Χριστούγεννα αναμένονται αρκετές βροχές, καθώς και χιόνια στα ορεινά, ενώ όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

lefkos-pirgos-12-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη… επιβεβαιώνει τους καλοφαγάδες – Εντάσσεται στον οδηγό Michelin

morgue_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ippokrateio_athina_new
ΥΓΕΙΑ

Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

Bolt_x_Pony_659b9634e1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bolt τώρα επιτρέπει να «ρουφιανεύεις» τον οδηγό σου αν τρέχει

bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

