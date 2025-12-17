Alert από Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές από το Σάββατο, τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Την προειδοποίηση ότι έρχεται αλλαγή στον καιρό, με βροχές και χιόνια έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντικυκλώνας υποχωρεί και κακοκαιρίες περνούν στο προσκήνιο. Βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα. Ιδιαίτερα επηρεασμένες περιοχές θα είναι το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος – με έμφαση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα -, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, καθώς και η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια.

Μετά το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, ανοίγει ο δρόμος για την έλευση και νέων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία θα φέρουν βροχές αλλά και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Εφόσον τα προγνωστικά στοιχεία διατηρηθούν, η αλλαγή του χρόνου φαίνεται πως θα γίνει με πιο χειμωνιάτικο καιρό. Ανήμερα τα Χριστούγεννα αναμένονται αρκετές βροχές, καθώς και χιόνια στα ορεινά, ενώ όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

