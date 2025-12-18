search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025 07:38

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζής από ΙΧ στον Εύοσμο – Συνελήφθη ο οδηγός

18.12.2025 07:38
φωτογραφία αρχείου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), περίπου στις 7, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν 43χρονος οδηγός παρέσυρε 57χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα στην οδό Ακαδήμου.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη

Καιρός: Συνεχίζεται η καλοκαιρία με λίγες νεφώσεις – Παγετός στα βόρεια το πρωί της Πέμπτης – Πότε έρχονται βροχές

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

