Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζής από ΙΧ στον Εύοσμο – Συνελήφθη ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), περίπου στις 7, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν 43χρονος οδηγός παρέσυρε 57χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ παρέσυρε την γυναίκα στην οδό Ακαδήμου.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

