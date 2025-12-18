search
18.12.2025 01:05

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

18.12.2025 01:05
nikos_plakias040225

Τη στήριξή του στο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου θέλησε να εκφράσει ο Νίκος Πλακιάς, με μία μακροσκελή του ανάρτηση στο Χ.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος γνώρισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας το καλοκαίρι του ’23, σε μια συγκέντρωση των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Στο σχετικό post του, ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, περιγράφει τον τρόπο που του συμπαραστάθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και, μεταξύ άλλων, τονίζει: «Για την Ζωή των Τεμπών μην λέτε τίποτα απαγορεύεται. Για την Ζωή σαν πολιτικό όταν έρθει η ώρα θα κρίνει ο κόσμος και μόνο αυτός».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Αν κάτι με ενοχλεί το τελευταίο διάστημα είναι οι επιθέσεις προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δεν μπορώ να το διανοηθώ για την συγκεκριμένη.

Την γνώρισα καλοκαίρι του 23 σε μια συγκέντρωση των θυμάτων των ΤΕΜΠΩΝ δεν ήξερα καν αν είναι βουλευτής ή αρχηγός κόμματος ή οτιδήποτε άλλο.

Θυμάμαι μόλις με είδε με ρώτησε αν είμαι ο Πατέρας των διδύμων που δολοφονήθηκαν στα ΤΕΜΠΗ.

Είπα ναι.

Με αγκάλιασε και δάκρυσε.

Από τότε κύλησε πολύς καιρός.

Μιλήσαμε αρκετές φορές.

Πότε μα ποτέ!!! Δεν μου είπε να την στηρίξω ή κάτι που να έχει πολιτικό αντίκτυπο.

Ακόμα και όταν όλοι ήταν εναντίον μου η Ζωή  προσπαθούσε να με γαληνέψει.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό μου είπε κάποτε.

Εγώ Νίκο θα είμαι δίπλα σου και ας μην είμαι δικηγόρος σου μέχρι τελευταία στιγμή.

Αν νομίζετε ότι το έκανε τρία χρόνια τώρα για να ανεβάσει τα ποσοστά της είστε γελασμένοι.

Είδα πολλά κατάλαβα ακόμα περισσότερα αυτό δεν το ένιωσα ούτε μια στιγμή.

Για την Ζωή των Τεμπών μην λέτε τίποτα απαγορεύεται.

Για την Ζωή σαν πολιτικό όταν έρθει η ώρα θα κρίνει ο κόσμος και μόνο αυτός.

Και αυτή η ανάρτηση δεν έχει να κάνει τίποτα μα τίποτα με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.

Μακριά από εμένα αυτά.

Απλώς ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω την αγανάκτηση μου για την Ζωή και τις άστοχες επιθέσεις που τις γίνονται», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς στο Χ.

