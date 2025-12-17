search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 22:48
17.12.2025 21:20

Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη – Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή

17.12.2025 21:20
Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στο 3 ετών αγοράκι που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Το παιδί πέθανε από ανακοπή από πολυοργανική ανεπάρκεια που επήλθε από υποσιτισμό. Αύριο Πέμπτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα μητέρα και οι παππούδες του παιδιού.

Το 3 ετών αγοράκι, η μητέρα του και τα δύο αδέλφια του φιλοξενούνταν στο σπίτι των παππούδων του. Ο πατέρας ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.

