Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους 3 κατηγορούμενοι από την Κρήτη – Ανάμεσά τους η σύζυγος Λαμπράκη

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, 17/12, οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή.

Ανάμεσά τους και η σύζυγος του κατηγορούμενου λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά συνδικαιούχος σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Η σύζυγος του Γιώργου Λαμπράκη αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Νωρίτερα, αφέθηκαν ελεύθεροι και ένας 54χρονος και μια 43χρονη, στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και εγγυοδοσία αφέθηκαν η σύζυγος και η αδελφή του Μύρωνα Χιλετζάκη, φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στη Κρήτη.

Στη σύζυγο επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 200.000 ευρώ και στην αδελφή του 100.000 ευρώ.

Επίσης, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Στους δύο τους επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Την Πέμπτη οι απολογίες των φερόμενων ως ηγετικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι και οι 14 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και σήμερα.

Αύριο, τελευταία ημέρα των απολογιών, ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή θα βρεθεί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Μύρων Χιλετζάκης, και ο κατηγορούμενος λογιστής.

