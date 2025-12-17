Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται από εχθές, Τρίτη 16/12, ο μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του μητροπολίτη Δωδώνης τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση, και, μάλιστα, σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.

