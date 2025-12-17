Φάρσα η απειλή για βόμβα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από ιδιωτικό κολέγιο – Συνελήφθη σπουδαστής

Φάρσα αποδείχτηκε η απειλή για βόμβα σε ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός σπουδαστή.

Στο σημείο νωρίτερα έφτασαν οι Αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα επί τόπου βρέθηκε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

