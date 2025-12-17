Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων από την Κρήτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ενώπιον του ανακριτή σήμερα η δεύτερη ομάδα συλληφθέντων από την Κρήτη για το σκάνδαλο ου ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Τετάρτης.
Χθες απολογήθηκε το πρώτο γκρουπ, επτά ατόμων, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.
Διαβάστε επίσης:
MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς
Αγροτικά μπλόκα: Όριο το Σαββατοκύριακο βάζει το Μαξίμου για τη διάλυσή τους
Τσίπρας: Βήμα μπρος για το νέο κόμμα, συνεχίζει τις «βολές» κατά της αντιπολίτευσης – Το μήνυμα για «προοδευτική παράταξη νίκης»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.