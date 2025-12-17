Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων από την Κρήτη

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα η δεύτερη ομάδα συλληφθέντων από την Κρήτη για το σκάνδαλο ου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Τετάρτης.

Χθες απολογήθηκε το πρώτο γκρουπ, επτά ατόμων, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

