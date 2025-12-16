search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.12.2025 22:35

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

16.12.2025 22:35
opekepe katigoroumenoi 88- new

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν και οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι της ομάδας των επτά που απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο Ανακριτή για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδή στοιχεία.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ότι οι δύο τελευταίοι για την σημερινή διαδικασία κατηγορούμενοι, 46 και 45 ετών, θα αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την επιβολή χρηματικής εγγύησης 15.000 ευρώ.

Συνεχίζονται την Τετάρτη οι απολογίες

Η απολογητική διαδικασία σήμερα ξεκίνησε νωρίς το πρωί οπότε και το κατώφλι του Ανακριτή πέρασαν διαδοχικά οι πρώτοι επτά από τους 15 κατηγορούμενους για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Μεταξύ των κατηγορούμενων που έδωσαν σήμερα τις απαντήσεις τους έναντι της κατηγορίας, ήταν η μητέρα και η πεθερά του συνδικαλιστή στον αγροτικό τομέα που θεωρείται ως ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, Μύρωνα Χιλετζάκη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε και χρηματική εγγυοδοσία.

Στις δύο γυναίκες από την οικογένεια του βασικού κατηγορούμενου επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση που ορίστηκε στις 60.000 ευρώ για την κάθε μία, ενώ και στις δύο απαγορεύτηκε η έξοδος από την χώρα.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να απολογηθούν τα πρόσωπα που κατά τη δικογραφία είχαν ηγετικό ρόλο.

1 / 3