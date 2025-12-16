Συνελήφθη 49χρονος που υποκινούσε τη βία κατά των γυναικών και προέτρεψε άνθρωπο να αυτοκτονήσει

Δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος 49χρονου που υποκινούσε τη βία κατά των γυναικών και προέτρεψε άτομο να αυτοκτονήσει.

Οι δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας, αφορούν τα αδικήματα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, τις βιαιοπραγίες ή διχόνοια μέσω Διαδικτύου, παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και της απόπειρας συμμετοχής σε αυτοκτονία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας στην αστυνομία, αναφορικά με χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος προβαίνει κατ’ επανάληψη σε αναρτήσεις από τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές που αφορούν την κακοποίηση γυναικών, ενώ προβαίνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τις αρμόδιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε έτερο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία. Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, καλά στην υγεία του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί αρμοδίως.

