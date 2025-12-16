search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 23:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 22:02

Συνελήφθη 49χρονος που υποκινούσε τη βία κατά των γυναικών και προέτρεψε άνθρωπο να αυτοκτονήσει

16.12.2025 22:02
peripoliko_mnew

Δύο δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος 49χρονου που υποκινούσε τη βία κατά των γυναικών και προέτρεψε άτομο να αυτοκτονήσει.

Οι δικογραφίες, τακτικής και αυτόφωρης διαδικασίας, αφορούν τα αδικήματα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, τις βιαιοπραγίες ή διχόνοια μέσω Διαδικτύου, παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και της απόπειρας συμμετοχής σε αυτοκτονία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν καταγγελίας στην αστυνομία, αναφορικά με χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος προβαίνει κατ’ επανάληψη σε αναρτήσεις από τον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές που αφορούν την κακοποίηση γυναικών, ενώ προβαίνει και σε δημόσιες τοποθετήσεις που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.

Το υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και τις αρμόδιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεψε έτερο χρήστη να προβεί σε αυτοκτονία. Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αστυνομικοί της οποίας εντόπισαν τον παθόντα, καλά στην υγεία του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας θα υποβληθεί αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης

Η Καρυστιανού ανοίγει τα χαρτιά της για το κίνημα που μπορεί να γίνει κόμμα: Η ταυτότητά του και το ζήτημα της ηγεσίας

Κάθε πέρυσι και καλύτερα: 6 στους 10 θεωρούν ότι το 2026 θα είναι χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2025

Στην Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων στις Σέρρες η απάντηση στις κυβερνητικές εξαγγελίες – Δεν πείστηκαν οι αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
war europe
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας κατά κυβέρνησης: Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς – Πολιτικό κίνημα από τα κάτω, για να έχει ισχυρό αντίπαλο η κυβέρνηση στις εκλογές

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία και Ην. Βασίλειο για Δυτική Όχθη και Γάζα: Προσήλωση στη λύση δύο κρατών και σεβασμός στην κατάπαυση πυρός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 23:06
war europe
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Διάγγελμα Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Τα καλύτερα έρχονται!»

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη, 16/12

1 / 3