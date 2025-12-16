Στην Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων στις Σέρρες η απάντηση στις κυβερνητικές εξαγγελίες – Δεν πείστηκαν οι αγρότες

Κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα πάντως με τα πρώτα στοιχεία, οι αγρότες δεν εμφανίζονται καθόλου ικανοποιημένοι από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή και γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για πανελλαδική σύσκεψη.

Έτσι, φαίνεται το σενάριο του διαλόγου για την ώρα να μπαίνει στον… πάγο, με τους αγρότες να προσανατολίζονται σε πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Από την πλευρά του πάντως, ο εκπρόσωπος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας έδωσε το σύνθημα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Νίκαιας.

«Οι σημερινές δηλώσεις των κ. Μητσοτάκη και κ. Χατζηδάκη από το βήμα της Βουλής δείχνουν ξεκάθαρα το πώς ονειρεύεται η κυβέρνηση τον πρωτογενή τομέα του μέλλοντος.

Η κυβέρνηση λόγω της πίεσης που τους ασκούνε πάρα πολλά μπλόκα και χιλιάδες αγρότες οι οποίοι έχουν πιάσει με τα τρακτέρ τους στρατηγικά σημεία της χώρας έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν αντιλαμβάνεται εξαιτίας των απαντήσεων που δίνει για ποιον λόγο έχουν βγει στον δρόμο όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα.

Εμείς εξακολουθούμε να ζητάμε καθαρές απαντήσεις στα αιτήματά μας, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και όχι επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία.

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και όχι ψίχουλα που μας δίνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη 80 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει 6,5 εκατομμύρια στρέμματα βαμβακιού και σιτηρών και για την ευλογιά να δοθούν λύσεις τώρα και να μη χάνονται κοπάδια και να μη μένουν χωρίς εισόδημα καμία κτηνοτροφική οικογένεια.

Συντονιζόμαστε, θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και είναι σίγουρο ότι θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση που μας υποτιμά και δεν καταλαβαίνει τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε καθημερινά. Ζητάμε από την ελληνική κοινωνία να κάνει υπομονή και να μείνει στο πλευρό μας όπως νιώθουμε ότι είναι στο πλευρό μας από την πρώτη μέρα. Γιατί ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας και στο τέλος να είναι σίγουροι όλοι ότι εμείς στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα νικήσουμε».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, κατά την κινητοποίηση στο Σύνταγμα στη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2026, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, χαιρέτισε εκ μέρους Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων το συλλαλητήριο ενάντια στον προϋπολογισμό.

Μητσοτάκης: Οι καταβολές θα φθάσουν τα 3,8 δισ. ευρώ

Αναφερόμενος, κατά την ομιλία του στη Βουλή, στον πρωτογενή τομέα και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ευθύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαραίνει τους πάντες, παραδεχόμενος ότι «αργήσαμε» και ότι «πρώτος εγώ παραδέχθηκα την ευθύνη μας», ωστόσο, είπε ότι «μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο» και προσθέτοντας ότι «η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημείωσε, δε, ότι η κυβέρνηση γνώριζε ότι η μετάπτωση θα έφερνε καθυστερήσεις στις πληρωμές, ωστόσο, τόνισε ότι φέτος οι καταβολές θα φθάσουν τα 3,8 δισ. ευρώ και επισήμανε ότι ο νέος τρόπος καταβολής εξοικονόμησε 160 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 θα πάνε στους κτηνοτρόφους και τα άλλα 80 εκατ. στους σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, ενώ απέκλεισε κάθε συζήτηση για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη σχετική ρύθμιση, καλώντας τον Ν. Ανδρουλάκη να δείξει τι εννοεί. Κάλεσε, δε, τα κόμματα να συμφωνήσουν σε διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο διάρκειας 4 μηνών για να ανασχεδιάσει τον πρωτογενή τομέα στη χώρα και «θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα».

Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, μειωμένο ρεύμα και νέο σύστημα για ΕΛΓΑ

Το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».

«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

• Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

• Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

• Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα».

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, ότι δήθεν έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε περιθωριοποίηση και σε υποβάθμιση έναντι της Τουρκίας, καθώς και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ τόνισε ότι έπεσαν έξω. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε:

– Τη συμφωνία με τη Chevron, που ακύρωσε στην πράξη το περιβόητο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

-Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που για χρόνια συζητείτο και δεν προχωρούσε, και τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο.

-Το πρόγραμμα SAFE για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αποδείχθηκε πως η Ελλάδα, παρά την περί του αντιθέτου κριτική, είχε τελικά δικαίωμα βέτο και ότι ο δρόμος της Άγκυρας περνάει και από την Αθήνα», ανέφερε.

– Την υπογραφή των ενεργειακών συμφωνιών, για τους υδρογονάνθρακες και για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό και μεγάλο για όλα τα νοικοκυριά. Σημείωσε ωστόσο ότι από το 2022 και μετά είναι πανευρωπαϊκό και διεθνές και ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων, (καλάθι του νοικοκυριού, πρόστιμα, αυξήσεις μισθών και επιδομάτων) για την αντιμετώπισή του. «Εννοείται φυσικά ότι η προσπάθεια συνεχίζεται», τόνισε. Και για το στεγαστικό, υπογράμμισε τις 44 διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση για τη στήριξη των ενοικιαστών, και ειδικότερα των νέων, στις οποίες προστίθενται τώρα και νέες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τέλος την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια επισημαίνοντας συγκεκριμένα: Τη μείωση της ανεργίας από 18 σε 8%, και το γεγονός ότι σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια 500 χιλιάδες επιπλέον συμπολίτες μας. Τη μείωση 83 φόρων και εισφορών. Τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους και το γεγονός ότι πλέον δανειζόμαστε φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Την εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup που αποτελεί αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Όλη αυτή η πρόοδος έχει μία υπογραφή: Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

