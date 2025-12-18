search
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

18.12.2025 08:15

Ο γιατρός που αγνοείται και το παρασκήνιο του ερευνητή της «κβαντικής τεχνολογίας» στις έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλο

18.12.2025 08:15
tsikopoulos alex

Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, η αγωνία της οικογένειας παραμένει αμείωτη, ενώ η υπόθεση απέκτησε πλέον και μια δεύτερη, σκοτεινή διάσταση. Παράλληλα με τις συνεχιζόμενες έρευνες των Αρχών σε Ηράκλειο και Χανιά στο μικροσκόπιο έχει μπει η δράση ενός αυτοαποκαλούμενου ερευνητή, ο οποίος εμφανίστηκε ως σωτήρια λύση, για να καταλήξει τελικά κατηγορούμενος για απάτη. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και το Silver Alert, με τον διοικητή του, Γεράσιμο Κουρούκλη, να ξετυλίγει το κουβάρι των γεγονότων και να παραδέχεται δημόσια την ευθύνη που του αναλογεί.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουρούκλης, η εμπλοκή του συγκεκριμένου ανθρώπου δεν προέκυψε από πρωτοβουλία του Silver Alert, αλλά από την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας της Νόσου Αλτσχάιμερ η οποία είναι φίλη της μητέρας του Αλέξη Τσικόπουλου και η οποία προσφέρθηκε να βοηθήσει θεωρώντας πως ο ερευνητής που σύστησε στη μητέρα του αγνοούμενου 33χρονου θα τη βοηθήσει να βρει το παιδί της.

Ο 54χρονος ερευνητής εμφανίστηκε να εκπροσωπεί ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα τη Ζυρίχη και να διαθέτει μια «πρωτοποριακή» μέθοδο εντοπισμού αγνοουμένων, βασισμένη –όπως ισχυριζόταν– σε κβαντική φυσική, DNA και δορυφορική παρακολούθηση. «Δεν είμαι ειδικός στην κβαντική φυσική ούτε μπορώ να αξιολογήσω τέτοιους ισχυρισμούς», ανέφερε ο κ. Κουρούκλης, απαντώντας στο γιατί το Silver Alert αλλά και η Εταιρεία Νόσους Αλτσάχαιμερ είχαν συνάψει πριν από περίπου τρεις μήνες μνημόνιο συνεργασίας με τον συγκεκριμένο προκειμένου να εντοπίζει άμεσα άτομα που έπασχαν από Αλτσχάιμερ.

Η αρχική εικόνα όμως που είχε σχηματίσει για αυτόν τον ερευνητή ο επικεφαλής του Silver Alert άρχισε να αλλάζει δραματικά όταν ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής ξεκίνησε να δίνει συγκεκριμένα «στίγματα» για την υποτιθέμενη θέση του Αλέξη Τσικόπουλου χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται η θέση του. Σύμφωνα με τον διοικητή του Silver Alert, μέσα στο ίδιο βράδυ υπήρξαν αλλεπάλληλες κλήσεις με αντικρουόμενες πληροφορίες. Μια ο αγνοούμενος φερόταν να βρίσκεται λίγα μέτρα από αποθήκη, να κινείται με ταχύτητα και να εξαφανίζεται πριν καν τον πλησιάσει κανείς. Την άλλη πως τον είχε εντοπίσει κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων «Μου έλεγε ότι τον έχει στα 50 ή στα 100 μέτρα και εγώ απαιτούσα αποδείξεις. Του ζητούσα φωτογραφίες, κάτι χειροπιαστό», περιγράφει ο κ. Κουρούκλης. Όταν τα λεγόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν στο πεδίο, οι αμφιβολίες μετατράπηκαν σε βεβαιότητα.

Καθοριστικό σημείο ήταν, όπως λέει, η στιγμή που ο ερευνητής άλλαξε εκ νέου αφήγημα, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης «ξέφυγε» και ότι κινείται τόσο γρήγορα ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί. «Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν στέκει. Δεν γίνεται να ισχυρίζεσαι ότι βρίσκεσαι μια ανάσα από έναν άνθρωπο και σε λίγα λεπτά να έχει χαθεί χωρίς κανένα ίχνος», σημειώνει. Τότε, όλα τα στοιχεία και οι επικοινωνίες διαβιβάστηκαν άμεσα στην Ασφάλεια.

Ο κ. Κουρούκλης ξεκαθαρίζει ότι το Silver Alert δεν λαμβάνει χρήματα και ότι από την πλευρά του οργανισμού δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό. Παρότι υπήρξε απαίτηση για αμοιβή 5000 χιλιάδων ευρώ από τον ερευνητή, τα χρήματα δεν δόθηκαν ποτέ από την οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου, με την προϋπόθεση ότι κάθε περαιτέρω κίνηση θα γινόταν σε συνεννόηση με την αστυνομία. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη», ανέφερε δημόσια, ο κ. Κουρούκλης αναγνωρίζοντας ότι η ανακοίνωση μιας τέτοιας συνεργασίας, έστω και άτυπης, δημιούργησε προσδοκίες που τελικά αποδείχθηκαν αβάσιμες. Παράλληλα, όμως, εκτιμά ότι η στάση αυτή συνέβαλε στο να κινηθούν γρήγορα οι Αρχές και να αποκαλυφθεί η υπόθεση απάτης του ερευνητή.

Την ώρα που η δικογραφία για την απάτη του ερευνητή παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και οι ισχυρισμοί περί «μοναδικής κβαντικής τεχνολογίας» καταρρέουν, το βασικό ζητούμενο παραμένει αμετάβλητο. Οι έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλο συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, με την οικογένεια να ελπίζει ότι, παρά τον χαμένο χρόνο και τις ψεύτικες υποσχέσεις, ο 33χρονος γιατρός θα βρεθεί ζωντανός. Όπως λένε και οι ίδιοι οι γονείς του, όλα τα άλλα θα κριθούν αργότερα. Τώρα προέχει μόνο να δοθεί τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης.

