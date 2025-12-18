search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.12.2025 08:11

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια – Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα

18.12.2025 08:11
foinikounta tomaras

Παραδόθηκε τα ξημερώματα (18/12) στην Ασφάλεια Καλαμάτα ένας 30χρονος άνδρας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακισθεί άλλα τέσσερα άτομα.

Συγκεκριμένα αρχικά συνελήφθησαν δύο 22χρονοι ως φυσικοί αυτουργοί στις δολοφονίες, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται ως προς το ποιος άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.

Ακολούθως, πριν λίγες μέρες συνελήφθησαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό.

Και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγάκι – Ένας σοβαρά τραυματίας

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζής στον Εύοσμο από ΙΧ – Συνελήφθη ο οδηγός

Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazopoulos-new
MEDIA

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

AGROTES_NIKAIA_BLOKO_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρότες: Καταγγέλουν νέο μπάχαλο με τις πληρωμές – «Βλέπουν τα αγροτεμάχια στο… Google Maps, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Μετάθεση για 1η Απριλίου 2026 της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού

iatriki_ai_new
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Νευρολογική Αποκατάσταση: Ευφυής τεχνολογία με επίκεντρο τον ασθενή

eskenazi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ – Η ανάρτηση της κόρης του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 09:38
lazopoulos-new
MEDIA

Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

AGROTES_NIKAIA_BLOKO_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρότες: Καταγγέλουν νέο μπάχαλο με τις πληρωμές – «Βλέπουν τα αγροτεμάχια στο… Google Maps, κανένας δεν ξέρει τι λεφτά παίρνουμε»

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Μετάθεση για 1η Απριλίου 2026 της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού

1 / 3