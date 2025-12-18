Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Παραδόθηκε στην Καλαμάτα 30χρονος κατηγορούμενος για συνέργεια – Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα

Παραδόθηκε τα ξημερώματα (18/12) στην Ασφάλεια Καλαμάτα ένας 30χρονος άνδρας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα στις αρχές Οκτωβρίου.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακισθεί άλλα τέσσερα άτομα.

Συγκεκριμένα αρχικά συνελήφθησαν δύο 22χρονοι ως φυσικοί αυτουργοί στις δολοφονίες, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται ως προς το ποιος άνοιξε πυρ εναντίον του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.

Ακολούθως, πριν λίγες μέρες συνελήφθησαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό.

Και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγάκι – Ένας σοβαρά τραυματίας

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζής στον Εύοσμο από ΙΧ – Συνελήφθη ο οδηγός

Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη