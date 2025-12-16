search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

16.12.2025

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

16.12.2025 00:02
foinikounta dolofonia apologia

Την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας Καλαμάτας, μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ξεπέρασε τις 13 ώρες.

Πρώτος απολογήθηκε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Το βάρος των ερωτήσεων επικεντρώθηκε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία –σύμφωνα με τη δικογραφία– φέρονται να τον εμπλέκουν στην υπόθεση ακόμη και ως φυσικό αυτουργό.

Παράλληλα, κλήθηκε να απαντήσει και στην κατηγορία ότι μετέφερε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται επίσης ως φυσικός αυτουργός, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί μετά τη διπλή δολοφονία. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για συμπτώσεις στα στοιχεία που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές από την πρώτη στιγμή.

Στο επίκεντρο οι επικοινωνίες με τον 22χρονο

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του πρώτου κατηγορουμένου και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, ο οποίος απολογήθηκε για περισσότερες από πέντε ώρες. Και ο ίδιος επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας ότι αδίκως βρίσκεται στη θέση του κατηγορουμένου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες του με τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι επαφές τους ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς ο 22χρονος εργαζόταν στην επιχείρησή του, διευκρινίζοντας ότι μόνο μία φορά επικοινώνησε μέσω τρίτου προσώπου, χρησιμοποιώντας το κινητό του 22χρονου, λόγω εξάντλησης της μπαταρίας του δικού του τηλεφώνου.

Αλλαγή ρόλων στη δικογραφία – Νέες κλήσεις στον ορίζοντα

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία, η ανακριτική αρχή φέρεται πλέον να αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει επικουρική συμμετοχή.

Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό το επόμενο διάστημα να κληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες και βαρύτερες κατηγορίες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 30χρονο καταζητούμενο

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 30χρονου άνδρα, συνέταιρου του επιχειρηματία από την Αθήνα, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με τις αρχές, του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στη διπλή δολοφονία και παραμένει καταζητούμενος.

Η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει διαρκείς εξελίξεις, με τις δικαστικές αρχές να εκτιμούν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία και περαιτέρω δικαστικές κινήσεις, στο πλαίσιο της πλήρους διαλεύκανσής της.

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

Καρυστιανού: «Το κίνημα μπορεί να γίνει κόμμα» – Τι λέει για τον Καραχάλιο και τη γερόντισσα από τη Συρία

