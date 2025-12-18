ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα οι απολογίες του αγροτοσυνδικαλιστή και του λογιστή για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ολοκληρώνονται σήμερα, Πέμπτη (18/12), οι απολογίες των συλληφθέντων στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην Ευελπίδων αναμένεται να βρεθούν ο 47χρονος γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο λογιστής.

Χθες το απόγευμα, ελεύθερες μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν, η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή.

Στην πρώτη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 200.000 ευρώ, και στη δεύτερη ύψους 100.000 ευρώ.

Και οι δύο θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό της εγγύησης μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Επίσης, και στις δύο επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Μαθητές κατανάλωσαν αλκοόλ σε 5ήμερη στη Ρόδο – Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος και συνοδός καθηγήτρια

Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο στο Βραχάτι

Ο γιατρός που αγνοείται και το παρασκήνιο του ερευνητή της «κβαντικής τεχνολογίας» στις έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλο