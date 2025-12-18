search
18.12.2025 08:50

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα οι απολογίες του αγροτοσυνδικαλιστή και του λογιστή για τις παράνομες επιδοτήσεις

18.12.2025 08:50
opekepe_new

Ολοκληρώνονται σήμερα, Πέμπτη (18/12), οι απολογίες των συλληφθέντων στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην Ευελπίδων αναμένεται να βρεθούν ο 47χρονος γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο λογιστής.

Χθες το απόγευμα, ελεύθερες μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν, η σύζυγος και η αδερφή του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή.

Στην πρώτη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 200.000 ευρώ, και στη δεύτερη ύψους 100.000 ευρώ.

Και οι δύο θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό της εγγύησης μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Επίσης, και στις δύο επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

tsipras patra 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

plaques_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ντροπιαστικές πλακέτες του Τραμπ για τους πρώην προέδρους – Αποθέωση για τον… εαυτό του, «χολή» για Μπάιντεν και Ομπάμα (photos/videos)

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Λουκέτο από γονείς για να μην γίνει νέα κατάληψη στο σχολείο που έγινε το μαχαίρωμα – Στη φυλακή η 16χρονη (video)

nikos_pappas_evrovouleytis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Φήμες ότι βρίσκεται στην Αθήνα για να αποφύγει τη σύλληψη στη Γαλλία

spaghetti new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε… πόλεμο οι Times με την ιταλική κουζίνα – «Η πραγματική απάτη είναι η cacio e pepe με κρέμα»

polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

