Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο στο Βραχάτι

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 48χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, στο Βραχάτι.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστη αιτία το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 48χρονο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καρφώθηκε» σε δέντρο.

Ο άτυχος 48χρονος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

