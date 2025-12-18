Διακριτικές αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού παίρνει ο Πάνος Ρούτσι: Πρέπει να αποφασίσει ο σύλλογος (Video)

Προσεκτικές αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού και τις δηλώσεις της σχετικά με τις προθέσεις της να εμπλακεί πιο άμεσα με την πολιτική πήρε ο Πάνος Ρούτσι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών αρχικά είπε για τη Μ. Καρυστιανού ότι «ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον θέλει να κάνει κάποιο κίνημα, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει αν θα πάρει την ίδια γραμμή. Η δικιά μου θέση είναι ότι θα το παλέψω με όσες δυνάμεις έχω και με τη δύναμη του κόσμου».

Σχολιάζοντας, δε, τη στάση του Νίκου Πλακιά περιορίστηκε να απαντήσει ότι «ο καθένας κρίνει όπως νομίζει». Ωστόσο, ξεκαθάρισε όσον αφορά στα έσοδα από τις συναυλίες ότι «τα λεφτά υπάρχουν στον σύλλογο και είναι μετρημένα. Τα λεφτά τα μαζέψαμε για τον αγώνα για τα έξοδα που δώσαμε για τα παιδιά μας. Κάθε ευρώ που έχει ξοδευτεί είναι γραμμένο στα βιβλία και δεν υπάρχει κανένας φόβος και όταν γίνει η ώρα να γίνει απολογισμός θα γίνει».

Τέλος, είπε ότι οι δημόσιες διαφωνίες μεταξύ των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας δεν τον στεναχωρούν, καθώς τόνισε ότι «ο καθένας διαχειρίζεται τον πόνο του με τον τρόπο του».

