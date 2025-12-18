search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 12:16
ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025 10:35

Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια – Και 15χρονος ανάμεσα στους συλληφθέντες

scooter
αρχείου shutterstock

Αδυναμία σε μηχανάκια είχαν τρεις νεαροί, που από τον περασμένο Σεπτέμβριο κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε 13 κλοπές δικύκλων, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.

Πρόκειται για δύο 18χρονους κι έναν 15χρονο, οι οποίοι δρούσαν στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, έχοντας συγκροτήσει εγκληματική συμμορία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς ερευνούσαν τον τελευταίο καιρό τη δράση τους, ενώ τα στοιχεία των εμπλεκόμενων νεαρών ταυτοποιήθηκαν μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των 18χρονων για απόπειρα κλοπής δίκυκλης μηχανής.

Όλα τα δίκυκλα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ», εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

