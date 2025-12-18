Διακόπηκε για τις 14 Ιανουαρίου η δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη

Τη διακοπή της δίκης για τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα πριν από δύο χρόνια στου Ρέντη αποφάσισε το δικαστήριο.

Η συνέχιση της δίκης ορίστηκε στις 14 Ιανουαρίου στις 10:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί 147 άτομα, αντιμέτωποι οι περισσότεροι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή και δράση τους σε εγκληματική ομάδα, στην οποία αποδίδονται εκρήξεις, εκβιασμοί κ.ά. αδικήματα, ενώ κατηγορούμενοι για πλημμελήματα είναι τα μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΠΑΕ κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της υποστήριξης-χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας.

Μεταξύ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι η ηγετική ομάδα της Θύρας 7 αλλά και άλλοι οργανωμένοι και μη οπαδοί του Ολυμπιακού στους οποίους καταλογίζεται μεταξύ άλλων ότι συντονισμένα, προετοίμασαν και προκάλεσαν τα επεισόδια που κόστισαν την ζωή του Γιώργου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, τα μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού όχι μόνο γνώριζαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης οπαδών αλλά και τη χρηματοδοτούσαν για να προβαίνει σε εγκληματικές πράξεις και εξασφάλιζαν προνόμια σε μέλη της.

Η διοίκηση της ΠΑΕ κατηγορείται ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα «από κοινού με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, παρείχαν κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία και κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο διευκολύνουν ή υποβοηθούν την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδίωκε την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων και πλημμελημάτων…».

Στους κατηγορουμένους από την ηγεσία της ΠΑΕ χρεώνεται επίσης η έκδοση ανακοίνωσης με αφορμή επεισόδια που είχαν γίνει μετά τον αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός, λίγες μέρες πριν τα αιματηρά επεισόδια στον Ρέντη, η οποία, κατά τη δικογραφία, λειτούργησε ως θρυαλλίδα των επεισοδίων.

«Προκάλεσαν και διέγειραν άλλους σε διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ενώ οι πράξεις τους είχαν ως επακόλουθο την τέλεση εγκλημάτων και διέγειραν τους πολίτες σε βιαιοπραγίες…», αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε εκδώσει ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση του παραπεμπτικού βουλεύματος, στην οποία στρεφόμενος κατά της κυβέρνησης αναφερόταν σε «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης «με προφανή στόχο» τον ίδιο. «Το μήνυμα που στέλνω είναι ένα και ξεκάθαρο: Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν συνδιαλέγομαι, δεν υποχωρώ, δεν υποκύπτω. Η αλήθεια θα λάμψει και πάλι. Η Δημοκρατία θα επικρατήσει. Στο τέλος θα είμαστε (όπως πάντα) νικητές», κατέληγε.

Να σημειωθεί ότι για τη θανατηφόρα ρίψη της φωτοβολίδας σε ευθεία βολή κατά του αστυνομικού, έχει καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη ένας 20χρονος.

