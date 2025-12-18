Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πασίγνωστος τραγουδιστής που δέχεται καταγγελίες – Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πασίγνωστος τραγουδιστής, σε βάρος του οποίου υπάρχουν καταγγελίες.

Ο τραγουδιστής, το πρωί της Πέμπτης (18/12) -μέσα από ανακοίνωση του δικηγόρου του- κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του.

«Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», αναφέρει -μεταξύ άλλων- η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που τον εκπροσωπεί.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής: Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: Κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του κ. Λυκούδη που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στα δικαστήρια ο πρώτος καταγγέλλων

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο προσήλθε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 21χρονος τραγουδιστής συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

