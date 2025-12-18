search
18.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025 12:58

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση 48χρονος για φοροδιαφυγή… 29,6 εκατ. ευρώ – Η Γερμανία ζητά την έκδοσή του

Υπό κράτηση παραμένει ο 48χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με ευρωπαϊκό ένταλμα των Αρχών της Γερμανίας, κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Την έκδοσή του ζητεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του Βερολίνου, ενώ τα γερμανικά διωκτικά έγγραφα αποδίδουν στον 48χρονο ότι είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα, με έδρα την γερμανική πρωτεύουσα, που πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της επιχείρησης ήταν η εμπορία ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων.

Ο Έλληνας εκζητούμενος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ενώ αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη φοροδιαφυγή τελέστηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε αποχωρήσει από το εταιρικό σχήμα.

Για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε δημόσια συνεδρίαση.



